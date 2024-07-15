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Пронедра

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Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях

Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях Президент РФ В. Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО).

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