Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях Президент РФ В. Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО).
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Путин подписал закон о системообразующих электросетевых организациях Президент РФ В. Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО).
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