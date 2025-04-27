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Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области

Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко выступила с инициативой сделать 26 апреля - днем освобождения Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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