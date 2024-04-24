Фэнгуань, что буквально означает "корона феникса", - это традиционный китайский церемониальный убор, который носили знатные женщины.
Фэнгуань
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Фэнгуань, что буквально означает "корона феникса", - это традиционный китайский церемониальный убор, который носили знатные женщины.
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