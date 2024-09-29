Поставки китайской зимней одежды в Россию рухнули на 60% за год

Российский импорт зимней одежды из Китая резко сократился за минувший год. Поставки упали практически на 60% на фоне значительного роста отечественного производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.
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