Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Обидели просроченного гауляйтера рУины... Ну да не беда, - шароварники Чёрное море чайными ложками выкопали? Выкопали...РИА Новости: США ...
  • Владимир Нелюбин
    Хорошо....Ну а на остальных пенсионеров наплевать...пусть выживают как могут...если конечно смогут...Доцент Иванова-Шв...
  • Михаил Еграшин
    А что это они на счёт подделки только Административный вспомнили? У нас в транспорте, за подделку проездного, ещё с 9...Кабмин рассмотрит...

Поставки китайской зимней одежды в Россию рухнули на 60% за год

Поставки китайской зимней одежды в Россию рухнули на 60% за год

Российский импорт зимней одежды из Китая резко сократился за минувший год. Поставки упали практически на 60% на фоне значительного роста отечественного производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх