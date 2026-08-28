В Тамбове поздравили будущих первоклассников с Днём знаний

В городском парке культуры и отдыха прошёл праздник, посвящённый Дню знаний. Главными участниками стали более сотни детей особых категорий, которые уже через несколько дней впервые сядут за парты.
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