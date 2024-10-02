В Британии указали на фатальную ошибку ВСУ

Аналитик Меркурис: ВСУ проигнорировали все предпосылки поражения в Угледаре Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу в Угледаре, так как проигнорировали все предпосылки своего поражения, убежден британский аналитик Александр Меркурис.
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