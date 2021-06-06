Мэйфилд о промахе Пастрняка по открытым воротам: «Может, это компенсация за гол Маршанда в прошлом матче?»

Защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд поделился мнением о промахе форварда «Бостона» Давида Пастрняка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:1, 2-2).
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