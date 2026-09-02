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Аргументы недели

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Ко Дню знаний для детей полицейских Москвы провели праздничное мероприятие

Ко Дню знаний для детей полицейских Москвы провели праздничное мероприятие

Для детей сотрудников полиции провели мероприятие ко Дню знаний. Праздник организовали в рамках ежегодной благотворительной акции.

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