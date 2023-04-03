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InfoBrics: США ошиблись и случайно помогли Путину с долларами

InfoBrics: США ошиблись и случайно помогли Путину с долларами

Федеральное агентство новостей США случайно помогли российскому президенту Владимиру Путину в продвижении его долларовой стратегии.

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