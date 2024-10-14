«Гемотест» открывает лабораторию в Санкт-Петербурге В городе открылся новый лабораторный комплекс компании «Гемотест».
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«Гемотест» открывает лабораторию в Санкт-Петербурге В городе открылся новый лабораторный комплекс компании «Гемотест».