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Дачный потолок можно утеплить почти даром: опилки справляются отлично, если учесть их слабые места

Дачный потолок можно утеплить почти даром: опилки справляются отлично, если учесть их слабые места

Потолок на даче можно утеплить древесными опилками. Это традиционный и недорогой способ, применяемый для летних домиков и сараев.

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