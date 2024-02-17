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"Добром это не кончится". Кедми назвал угрозу для России - страшнее, чем ВСУ и НАТО

"Добром это не кончится". Кедми назвал угрозу для России - страшнее, чем ВСУ и НАТО

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в своем очередном интервью ютуб-каналу Вальдман-LINE успел сказать о власти России и черное, и белое.

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Комментарии
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СМ
Синельников Михаил
Самая большая угроза миру - такие дуры и нацистские невежды, как ты.
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53 мин.
ГМ
Геннадий Малахов
И только евреи! Это самая большая угроза для всего человечества...
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35 мин.
Геннадий Свешников
Правильно!Ленин по матери Бланк-еврей!А Еврейская Автономная область перед Китаем,это как Израиль пред коренными жителями Дальнего Востока..Только самураи-погибли,остался лишь солнечный круг,небо вокруг,да смех детворы-вокруг,как в песне👍🪗🎻🥁🎺🙏❗
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9 мин.

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