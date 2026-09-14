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Царьград

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В Прикамье 42 новых автобуса отправят в 12 муниципалитетов

В Прикамье 42 новых автобуса отправят в 12 муниципалитетов

Муниципальные автопарки Прикамья пополнятся новой техникой. Больше всего машин предусмотрено для Чайковского округа — туда направят 12 автобусов, в Соликамский округ поступит 8 единиц.

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