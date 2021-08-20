Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова

Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова

Военнослужащие отрабатывали действия десантников на парашютных системах Д-10 серии 4, с которыми участникам предстоит перед началом конкурса совершить один учебно-тренировочный прыжок.

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