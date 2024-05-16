Политолог Манойло объяснил, что означает визит Путина в Пекин сразу после инаугурации

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Факт, что президент России Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый зарубежный визит именно в Китай, говорит о том, что Москва считает Пекин ключевым стратегическим партнером.
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