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Газизов про 1:3 с ЦСКА: «Судейство абсолютно безобразное. Судья был не в форме. «Махачкале» спорно не засчитали гол»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов после поражения от ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ выразил недовольство судейством Антона Фролова.

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