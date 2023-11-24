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Российские ВКС получили новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

Российские ВКС получили новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

Российские ВКС получили очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С, передача техники прошла на заводском аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.

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