SberBoom и SberBoom Mini имеют уникальный детектор шума, который может определить плач ребенка и звон разбитого стекла Сбер представил две умные колонки с виртуальными ассистентами Салют: мощную SberBoom и компактную SberBoom Mini.
Популярные статьи
- Иосифа Виссарионовича нередко называют "эффективным менеджером" за его высочайшие достижения в управлении страной
- Запуск в Санкт-Петербурге трамваев с новой российской системой рекуперации и сниженным потреблением энергии имеет знаковый характер не только для транспортной инфраструктуры, но и открывает широкие перспективы для решения глобальных задач, связанных с эне
- Разные животные по-разному подходят к вопросам выживания
Свежие комментарии