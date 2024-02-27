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Фельдшер из Приморья попала под проверку из-за своего треш-блога

Фельдшер из Приморья попала под проверку из-за своего треш-блога

Фельдер Инесса Колпакова из Владивостока попала под проверку из-за своего треш-блога в соцсетях. Девушка публикует в блоге рассказы о своей работе и иногда сопровождает их жуткими фотографиями травм пациентов, пишет Baza.

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