Фельдшер из Приморья попала под проверку из-за своего треш-блога

Фельдер Инесса Колпакова из Владивостока попала под проверку из-за своего треш-блога в соцсетях. Девушка публикует в блоге рассказы о своей работе и иногда сопровождает их жуткими фотографиями травм пациентов, пишет Baza.
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