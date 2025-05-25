Ученые доказали: для пожилых людей все виды физической активности полезны

Физическая активность известна своей способностью защищать пожилых людей от различных заболеваний. Недавние исследования показали, что эта польза также касается тех, кто занимается спортом меньше рекомендованного времени.
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