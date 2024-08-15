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Добрый Мир

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Имя генерала Суровикина стало звучать всё чаще: Путин готовит отряд "Мстителей"?

Имя генерала Суровикина стало звучать всё чаще: Путин готовит отряд "Мстителей"?

Сегодня 60K прочитали Новость о назначении Алексея Дюмина командующим северным направлением СВО (которая, к сожалению, в итоге не подтвердилась на официальном уровне), всколыхнула интернет еще по ряду других накипевших вопросов.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Мальцев
сказ о создании отряда генералов Путиным может ходить долго ,а Российскому народу это нужно сейчас так как гибнут дети , мужья отцы сколько же должно погибнуть, чтоб Путин решил этот вопрос?
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22 час.
СБ
Серж Брукс
Как бы то не было боязни любимых народом генералов,которые умеют воевать,но их нужно возвращать на фронт.Уже всем надоело смотреть и слушать про топтание на месте»стой там иди сюда»!Пора заканчивать эту войну,а делать это нужно настоящим образом «Как учили ветераны и опытные преподаватели в советских академиях»Одному заслуженному генералу доверить оборону,а другому наступление.И пусть эти уроды типа Зели и др.натовских прихвостней жарятся на сковородке войны за правое дело.Да и экономика должна вздохнуть и направить свои силы на восстановление и обеспечение благосостояния населения страны.Обеспечить участникам приличную жизнь после войны и привлекать их к руководству территорий России матушки.Дай Вам бог здоровья наши защитники Отечества!!!
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21 час.
ВМ
Виктор Мальцев
не хотят победить малыми жертвами , поэтому по моему не назначают Суровикина...
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17 час.

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