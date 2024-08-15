Имя генерала Суровикина стало звучать всё чаще: Путин готовит отряд "Мстителей"?

сказ о создании отряда генералов Путиным может ходить долго ,а Российскому народу это нужно сейчас так как гибнут дети , мужья отцы сколько же должно погибнуть, чтоб Путин решил этот вопрос?

СБ

Серж Брукс

Как бы то не было боязни любимых народом генералов,которые умеют воевать,но их нужно возвращать на фронт.Уже всем надоело смотреть и слушать про топтание на месте»стой там иди сюда»!Пора заканчивать эту войну,а делать это нужно настоящим образом «Как учили ветераны и опытные преподаватели в советских академиях»Одному заслуженному генералу доверить оборону,а другому наступление.И пусть эти уроды типа Зели и др.натовских прихвостней жарятся на сковородке войны за правое дело.Да и экономика должна вздохнуть и направить свои силы на восстановление и обеспечение благосостояния населения страны.Обеспечить участникам приличную жизнь после войны и привлекать их к руководству территорий России матушки.Дай Вам бог здоровья наши защитники Отечества!!!