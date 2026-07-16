Армия России развивает использование БАС с ИИ, представлены результаты эксплуатации системы «СВОД» (ВИДЕО)

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу группировки войск «Центр». Основное внимание в ходе поездки Андрей Белоусов уделил применению беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта, а также внедрению новых средств связи и взаимодействия между подразделениями.
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