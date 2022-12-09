Зрители РЕН ТВ смогли помочь маленькой Маше с лейкозом

скриншот видео Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям РЕН ТВ, которые помогли Марии из Кудрово. У Маши острый лимфобластный лейкоз, девочке была необходима терапия дорогостоящими препаратами, которые ее семья не могла приобрести самостоятельно.