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Зрители РЕН ТВ смогли помочь маленькой Маше с лейкозом

Зрители РЕН ТВ смогли помочь маленькой Маше с лейкозом

скриншот видео Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям РЕН ТВ, которые помогли Марии из Кудрово. У Маши острый лимфобластный лейкоз, девочке была необходима терапия дорогостоящими препаратами, которые ее семья не могла приобрести самостоятельно.

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