Зрители РЕН ТВ смогли помочь маленькой Маше с лейкозом

скриншот видео Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям РЕН ТВ, которые помогли Марии из Кудрово. У Маши острый лимфобластный лейкоз, девочке была необходима терапия дорогостоящими препаратами, которые ее семья не могла приобрести самостоятельно.
скриншот видео Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям РЕН ТВ, которые помогли Марии из Кудрово. У Маши острый лимфобластный лейкоз, девочке была необходима терапия дорогостоящими препаратами, которые ее семья не могла приобрести самостоятельно.
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