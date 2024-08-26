❗️ «Крым 24» продолжает работать на месте пожара под Феодосией На тушение огня под Феодосией в помощь к пожарным прибыли 90 волонтёров.
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❗️ «Крым 24» продолжает работать на месте пожара под Феодосией На тушение огня под Феодосией в помощь к пожарным прибыли 90 волонтёров.