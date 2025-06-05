Врач Шилова: линзы с маркетплейсов могут привести к потере зрения

Некачественные линзы с маркетплейсов грозят образованием бельм, микроцарапинами и потерей зрения. Об этом "Москве 24" рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
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