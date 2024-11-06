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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард точно не сыграет на этой неделе

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, звездный форвард точно не сыграет на этой неделе. Лю не стал уточнять, когда стоит ждать возвращения Ленарда.

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