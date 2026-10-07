Один день в Паттайе: от утреннего заплыва до заката у Храма Истины

Есть особое удовольствие в том, чтобы начинать день раньше города. Когда небо только окрашивается первыми тёплыми оттенками, а воздух ещё хранит ночную прохладу, весь мир кажется немного другим — тише, глубже, ближе.
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