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Энциклопедия географа

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Один день в Паттайе: от утреннего заплыва до заката у Храма Истины

Один день в Паттайе: от утреннего заплыва до заката у Храма Истины

Есть особое удовольствие в том, чтобы начинать день раньше города. Когда небо только окрашивается первыми тёплыми оттенками, а воздух ещё хранит ночную прохладу, весь мир кажется немного другим — тише, глубже, ближе.

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