Чикунова и Ефимова обменялись победами на заключительном старте сезона

Торжественное открытие «Кубка Сальникова» состоялось в субботу. В этом году соревноваться в петербургский центр водных видов спорта «Невская волна» приехали пловцы из 13 стран таких, как: Армения, Белоруссия, Гана, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мадагаскар, Монголия, Черногория, Нигерия, ЮАР и Таджикистан.