Как утверждает в своей публикации для El País обозреватель Кристиан Сэгура, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским опасается раскола Украины по корейскому сценарию: конфликт может привести к тому, что страна может быть разделена, как было на Корейском полуострове.
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