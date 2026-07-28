Фестиваль имени Евдокимова впервые отменили в Алтайском крае

Это связано с подготовкой к 70-летнему юбилею заслуженного артиста В Алтайском крае впервые отменили традиционный фестиваль "Земляки" имени Михаила Евдокимова, сообщили в администрации Смоленского района региона.
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