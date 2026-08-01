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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эала в матче со Свитолиной шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

21-летняя Александра Эала вышла в 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне. В 1/4 она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину – 6:3, 6:4.

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