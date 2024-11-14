Южная Корея передумала отправлять оружие Украине после победы Трампа

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США заставила власти Южной Кореи пересмотреть свое решение об отправке оружия Украине, которое Сеул принял на фоне участия северокорейских войск в конфликте.
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