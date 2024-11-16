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Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная

Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная на 85 году жизни, сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

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