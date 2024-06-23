Слуцкий: западные кураторы понесут ответственность за каждую смерть россиянина

Россия отомстит за смерть каждого своего гражданина при атаке ВСУ на Севастополь. Западных кураторов ждет наказание, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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