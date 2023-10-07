Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления в непогоду

Отопительный сезон в Петрозаводске только начался, а уже возникли проблемы Из-за повреждения во внутридомовой системе теплоснабжения отопление было отключено в домах №15 на Мичуринской, а также в доме №3 по улице Фурманова в Петрозаводске.