Один уже умер: в станице Елизаветинской под Краснодаром женщина выбросила беспомощных щенков

Один уже умер: в станице Елизаветинской под Краснодаром женщина выбросила беспомощных щенковВ Сети распространяется шокирующее видео, на котором женщина выносит из своей машины и оставляет картонную коробку с новорожденными щенками.
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