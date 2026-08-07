В Орловской области региональные власти наградили строителей

В торжественной обстановке лучшие работники строительной отрасли получили заслуженные награды из рук председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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