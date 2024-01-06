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УШЕДШИЕ В 2023 ГОДУ

УШЕДШИЕ В 2023 ГОДУ

В 2023 году ушли из жизни многие известные политики, учёные, актёры и спортсмены. Предлагаем вспомнить, как эти люди меняли мир вокруг себя и какой след оставили в наших жизнях.

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