В 2023 году ушли из жизни многие известные политики, учёные, актёры и спортсмены. Предлагаем вспомнить, как эти люди меняли мир вокруг себя и какой след оставили в наших жизнях.
УШЕДШИЕ В 2023 ГОДУ
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В 2023 году ушли из жизни многие известные политики, учёные, актёры и спортсмены. Предлагаем вспомнить, как эти люди меняли мир вокруг себя и какой след оставили в наших жизнях.
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