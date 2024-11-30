Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Старикам комфортно, если знакомы с мододости и старятся вместе. А новой женщине будущий пенсионер с уже пошатнувшимся...Почему ты постоян...
  • Халида Мендыбаева
    Если бы в конце написали, что у Лизы будет семья и дети, можно было радоваться. Но аборт в 18 лет чреват последствиям...Это не жена! Это ...
  • Элеонора Коган
    Вообще-то он Виктор.Почему ты постоян...

Бог видимо любит меня, раз дал мне второе счастье…

Бог видимо любит меня, раз дал мне второе счастье…

Очнувшись, Иван еще не открывая глаз понял, что находится не дома. Он медленно открыл глаза, обвел взглядом помещение и увидел рядом медсестру, которая меняла бутылочку с раствором на капельнице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Бог действительно любит Ивана,раз дал ему второй шанс в жизни.
Ответить
17 час.
ВИ
Виктория Иванова
Слава Богу, что всё по-доброму и, никто, не мешал чужому счастью.
Ответить
17 час.
Сергей Рубцовск
Дети с обеих сторон правильно оценили ситуацию и не стали препятствовать отношениям. Достойно родители их воспитали, вот и получили помощь и поддержку.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх