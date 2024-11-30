Очнувшись, Иван еще не открывая глаз понял, что находится не дома. Он медленно открыл глаза, обвел взглядом помещение и увидел рядом медсестру, которая меняла бутылочку с раствором на капельнице.
Бог видимо любит меня, раз дал мне второе счастье…
Комментарии
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Иван Ураганов
Бог действительно любит Ивана,раз дал ему второй шанс в жизни.
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17 час.
ВИ
Виктория Иванова
Слава Богу, что всё по-доброму и, никто, не мешал чужому счастью.
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17 час.
Сергей Рубцовск
Дети с обеих сторон правильно оценили ситуацию и не стали препятствовать отношениям. Достойно родители их воспитали, вот и получили помощь и поддержку.
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16 час.
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