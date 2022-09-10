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До 50 тысяч украинских солдат через полгода Киев собирается бросить в атаку на Крым

Как с большой степень вероятности станут развиваться события на российско-украинском фронте в 2023 году? Каковыми в недалекой перспективе могут оказаться стратегические цели враждующих сторон и куда, скорее всего, будут направлены стрелы их главных ударов? Чего еще необходимо Киеву добиваться от Запада для решительного перелома боевой ситуации в свою пользу? На эти и другие вопросы попытался публично ответить главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

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