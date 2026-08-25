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Царьград

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Что русские подарили Прибалтике, раскрыл Мамыкин: "Как они это забыли? Надо напомнить"

Что русские подарили Прибалтике, раскрыл Мамыкин: "Как они это забыли? Надо напомнить"

Что русские подарили Прибалтике, раскрыл Адрей Мамыкин: "Как они это забыли? Надо напомнить". От отметил, что жители России, в отличие от шведов и финнов, никогда не относились к людям в Латвии, Эстонии, Литве с высокомерием.

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