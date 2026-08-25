Что русские подарили Прибалтике, раскрыл Мамыкин: "Как они это забыли? Надо напомнить"

Что русские подарили Прибалтике, раскрыл Адрей Мамыкин: "Как они это забыли? Надо напомнить". От отметил, что жители России, в отличие от шведов и финнов, никогда не относились к людям в Латвии, Эстонии, Литве с высокомерием.