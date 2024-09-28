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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Косметика: вред или польза?

Косметика – это не только женская история и не только средства для макияжа. Все мы каждый день пользуемся шампунем, гелем для душа, мылом, средствами по уходу за кожей, волосами, ногтями, полостью рта и так далее – это тоже косметика, и нужна она даже тем, кто никогда не наносит мейкап.

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