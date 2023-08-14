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День археолога, бездомных животных и другие праздники отмечают 15 августа 2023 года

День археолога, бездомных животных и другие праздники отмечают 15 августа 2023 года

День археолога, бездомных животных и другие праздники отмечают 15 августа 2023 года Елена Мишина15 августа 2023 года в России и мире будет отмечаться несколько праздников и знаменательных событий, которые обозначены в календаре торжественных дат.

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