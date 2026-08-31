Three Patagonian maras escape from Netherlands zoo

Three Patagonian maras, rodents closely related to capybaras and guinea pigs, were safely recovered after escaping from a Netherlands zoo.
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