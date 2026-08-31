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Three Patagonian maras escape from Netherlands zoo

Three Patagonian maras escape from Netherlands zoo

Three Patagonian maras, rodents closely related to capybaras and guinea pigs, were safely recovered after escaping from a Netherlands zoo.

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