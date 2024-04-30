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Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Вчера 142K прочитали Есть очень интересные новости! Но чтобы у вас было понимание, о чём идёт речь, немного информационной справки.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Зачем вступали в этот банк!?
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5 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Этот банк создал Российский царь давно!
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28 мин.

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