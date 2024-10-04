В ЯНАО начались помехи в телеэфире из-за сезонной интерференции

Кратковременные перебои в работе телевизоров продлятся на Ямале с 4 по 21 октября. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района объяснил, что это связано с сезонной интерференцией, когда солнечное излучение заглушает сигнал от спутника.
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