«Дочка» Renault готовит новый доступный и современный автомобиль

Румынский автопроизводитель Dacia, дочерняя компания Renault, объявил о разработке своего второго электромобиля, который обещает стать настоящей сенсацией: доступный, современный и готовый к запуску уже в середине 2026 года.
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