Свердловчанка фиктивно вышла замуж за таджикского гражданина

В марте 2022 года жительница Первоуральска вступила в фиктивный брак с уроженцем Таджикистана. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники прокуратуры наткнулись на документы этой пары, которые оформили свои отношения два года назад, сообщает пресс-служба регионального суда.