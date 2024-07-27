Свердловчанка фиктивно вышла замуж за таджикского гражданина

В марте 2022 года жительница Первоуральска вступила в фиктивный брак с уроженцем Таджикистана. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники прокуратуры наткнулись на документы этой пары, которые оформили свои отношения два года назад, сообщает пресс-служба регионального суда.
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