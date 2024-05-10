Европа в шоке от действий банка BBVA

Испанский банк BBVA удивил рынки, отказом от дружественного поглощения конкурента. После отвергнуто Советом директоров банка Banco Sabadell заявке о выкупе контрольного пакета с премией +30%, это предложение было открыто объявлено всем акционерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии