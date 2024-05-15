Газпромбанк обновил ставки по автокредиту

Газпромбанк обновил процентные ставки по кредиту на приобретение транспортных средств.Теперь кредит на покупку нового или подержанного автомобиля, электромобиля или мотоцикла возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 19,9% до 24,9% (ранее – от 13% до 19,9%) годовых при оформлении договора личного страхования, от 20,9% до 29,4% (ранее – от 19,5% до 31,8%) годовых – при отказе от страхования.